Ghen tuông, người phụ nữ cứa cổ bạn trai cũ khi thấy xoá tin nhắn

Phạm Thùy Nhi, 42 tuổi, sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Giết người, trong tháng 7.

Cáo trạng thể hiện, tháng 8/2024, Nhi quen Tài (kém Nhi 10 tuổi) qua mạng xã hội Bigo; thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh rồi nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian, Nhi phát hiện Tài cùng lúc qua lại với nhiều cô gái nên cả hai mâu thuẫn và chia tay.

Tháng 6/2025, họ nối lại quan hệ và hẹn gặp tại khách sạn trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP HCM. Trong lần gặp này, Nhi phát hiện Tài vẫn nhắn tin với phụ nữ khác.

Chiều 14/8/2025, Nhi mua dao rọc giấy, cất vào túi xách rồi đến phòng trọ của Tài. Rạng sáng hôm sau, Nhi rủ Tài đến khách sạn. Tại phòng nghỉ, Nhi yêu cầu xem tin nhắn trong điện thoại của Tài nhưng bị từ chối. 9h40 cùng ngày, Nhi thấy bạn trai đang xóa một số tin nhắn trên Zalo.

Theo cáo buộc, ngay lúc này, cô lấy dao giấu sẵn dưới gối, tiếp cận từ phía sau để cứa cổ Tài. Bị tấn công, Tài dùng tay gạt con dao, lấy khăn ép vào vết thương để cầm máu và yêu cầu Nhi gọi xe cấp cứu, nhưng cô không thực hiện.

Tài sau đó gọi điện cho em trai báo cảnh sát. Công an đến khách sạn đưa Tài đi cấp cứu, đưa Nhi về trụ sở làm việc.

Kết quả giám định, nạn nhân bị thương tích 6%, không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quá trình điều tra, Nhi khai do Tài nhiều lần lừa dối tình cảm nên nảy sinh ý định sát hại rồi sẽ tự tử.

Bình Nguyên