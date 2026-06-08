Truy tố anh rể và em vợ vụ đánh người bán thịt xiên nướng ở Hà Nội

VKSND khu vực 2, TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Hoàng Việt (SN 1992, ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) và Nguyễn Quang Minh (SN 2005, là em vợ Việt) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 10/6/2025, anh Đặng Cao H. (SN 1985) đang bán thịt xiên nướng trước cửa số nhà 124/34 phố Hoàng Cầu thì Việt điều khiển xe máy chở vợ dừng trước quán.

Thấy vậy, anh H. có lời lẽ nhắc nhở Việt đỗ xe gọn để lấy lối đi lại. Vì chuyện này mà hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, Việt chở vợ đi về. Bị can kể lại chuyện xích mích với anh H. cho em vợ là Nguyễn Quang Minh và ông Nguyễn Quang Khải (SN 1978, bố vợ Việt).

Ngay sau đó, Việt cùng Minh và ông Khải quay lại quán của anh H. và lại xảy ra to tiếng. Cáo buộc cho rằng, Việt và Minh đã dùng tay đánh đấm, xô xát với anh H. Chứng kiến sự việc, vợ anh H. cùng người dân xông vào can ngăn, kéo Việt ra nhưng bị can vẫn dùng một vật (không xác định) để vụt vào đầu anh H.

Khi anh H. và Việt lao vào ôm giữ nhau, Việt cắn anh H. vào bả vai, khiến nạn nhân bị chảy máu. Cùng lúc, Minh lao vào đấm anh H. 3-4 cái vào đầu. Hai bên giằng co nhau chừng 5-7 phút thì được mọi người can ngăn nên đã dừng lại.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, anh H. đã gọi điện trình báo Công an phường Ô Chợ Dừa. Cáo trạng xác định, hành vi của Việt và Minh đã gây mất trật tự xã hội tại khu vực và gây thiệt hại về sức khỏe 3% cho anh Đặng Cao H. Trong vụ án này, anh H. không có yêu cầu bồi thường dân sự.

Đối với ông Nguyễn Quang Khải, quá trình tranh cãi, ông đã tát anh H. một cái. Theo VKSND khu vực 2, do hành vi của ông Khải chưa đến mức xử lý hình sự nên CQĐT đã chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng.

Bỏ trốn

Về phía bị can Nguyễn Hoàng Việt, đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó CQĐT đã ra Quyết định truy nã, nhưng chưa có kết quả. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, VKS khẳng định, đủ cơ sở để truy tố, xét xử vắng mặt bị can Việt.

VKSND khu vực 2 yêu cầu bị can Nguyễn Hoàng Việt đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Nếu bị can Việt tiếp tục bỏ trốn, VKSND khu vực 2 coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị can Việt bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.