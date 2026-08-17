Tháo biển số, lạng lách, 'bốc đầu' trên đường bao biển, 13 thanh, thiếu niên bị đề nghị truy tố

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ việc xảy ra trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (đoạn thuộc phường Hạ Long vào ngày 21/3/2026).

Nhóm thanh thiếu niên và phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ ngày 21/3, nhóm 16 thanh thiếu niên trú tại đặc khu Vân Đồn điều khiển 8 xe mô tô, hẹn nhau tập trung tại Khu đô thị Phương Đông. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đến khu vực TP Hạ Long cũ để “lượn đường”. Trước khi xuất phát, nhóm này tháo biển số của cả 8 xe mô tô nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trong quá trình di chuyển, nhiều thời điểm, nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Đáng chú ý, Đào Công Huy 4 lần thực hiện hành vi điều khiển xe “bốc đầu”; những người còn lại đi theo, hưởng ứng, cổ vũ.

Khi nhóm này di chuyển trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đoạn qua Quảng trường 30/10, hành vi vi phạm được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Những hình ảnh này sau đó gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 13 bị can gồm: Đào Công Huy, Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Trung Kiên, Đặng Quốc Bình, Điệp Hải Ninh, Nguyễn Mạnh Tùng, Đặng Tùy Phong, Đinh Tuất Thành, Ngô Phi Hùng, Trương Thành Trung, Vi Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Long và Hoàng Hồng Sơn về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đi xe bốc đầu, quay livestream... Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ba trường hợp còn lại là Trần Duy Khánh, Đinh Hồng Phúc và Tạ Xuân Trường đều chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh trên. Cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu đến Phòng Cảnh sát hình sự để xử lý hành chính theo quy định.

Ngoài hành vi bị xử lý hình sự, cơ quan chức năng xác định nhóm thanh thiếu niên còn có nhiều vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông như điều khiển xe không gắn biển số, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và không thực hiện thủ tục đăng ký xe, biển số xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Theo cơ quan công an, các bị can trong vụ án đều còn trẻ, nhận thức pháp luật hạn chế, tâm lý bốc đồng, thích thể hiện bản thân. Một số trường hợp bỏ học, đi làm sớm, thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên từ gia đình.

Từ vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là trong việc sử dụng phương tiện giao thông; đồng thời trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử cho thanh thiếu niên, tránh những hành vi bốc đồng dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.