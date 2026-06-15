Camera AI ‘tóm gọn’ nhóm học sinh tụ tập mang theo hung khí

Ngày 14/6, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn một vụ bạo lực tập thể, gây rối trật tự công cộng có quy mô lớn trên địa bàn. Các đối tượng tham gia có tuổi đời còn rất trẻ, từ 14 đến 18 tuổi, hiện trú tại các phường Việt Trì, Vân Phú, Nông Trang và các xã Phù Ninh, Bình Phú (tỉnh Phú Thọ).

Hình ảnh camera ghi lại thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, phần lớn trong số này là học sinh đang trong giai đoạn nghỉ hè, xuất hiện tư tưởng “xả hơi”, buông lỏng quản lý dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, đêm 13/6, thông qua công tác theo dõi, khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát an ninh của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh kết hợp cùng nguồn tin quý giá do Nhân dân cung cấp.

Lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn khi tập trung đông người, chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm và phương tiện giao thông để dàn trận đánh nhau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Lực lượng Công an trấn áp thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin nóng, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Công tác truy xét, nhận diện từng đối tượng được tiến hành thần tốc thông qua hệ thống camera ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại, đồng thời các mũi trinh sát cũng nhanh chóng lên đường xác minh, truy bắt.

Chỉ sau khoảng 30 phút, toàn bộ gương mặt của các đối tượng tham gia đã được hệ thống AI nhận diện chính xác, phục vụ đắc lực cho công tác phá án. Tiếp tục rà soát, chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ và triệu tập toàn bộ nhóm 18 đối tượng.

Trong nhóm này có 17 thiếu niên đang học sinh thuộc các trường trên địa bàn như: Trường THPT Vũ Thê Lang (Nguyễn Trung K., Trần Xuân H., Lê Mạnh C., Nguyễn Văn Đ., Nguyễn Quang Th., Hoàng Thạch Th., Đỗ Ngọc Th., Nguyễn Đăng D., Nguyễn Ngọc Kh.); Trường THCS Dữu Lâu (Nguyễn Anh Th., Nguyễn Gia K., Nguyễn Minh Q.); cùng một số học sinh khác thuộc Trường THPT Nguyễn Tất Thành, THCS Hermann, THCS Hùng Lô, THCS Hy Cương, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh gồm: Nguyễn Ngọc P., Nguyễn Ngọc Kh., Đinh Trung H., Nguyễn Đăng K., Nguyễn Chí C. và Nguyễn Huy H. đã bỏ học.

Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập 18 thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi từ hệ thống giám sát, tất cả các thiếu niên đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện tại, Cơ quan Công an đang tích cực phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.