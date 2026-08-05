Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Ngày 5/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, qua công tác nắm tình hình và tuần tra trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 2 thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, liên tục có hành vi lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Đoạn video ghi lại cảnh hai thiếu niên lạng lách, đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video

Hành vi coi thường pháp luật và luật an toàn giao thông này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân các đối tượng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho những người tham gia giao thông xung quanh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ nhân thân và triệu tập những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Danh tính 2 thiếu niên được xác định gồm: Trương Chung H. (sinh năm 2009, trú tại Hà Nội) – người trực tiếp điều khiển phương tiện và Nguyễn Tiến P. (sinh năm 2009, trú tại Hải Phòng) – người ngồi phía sau.

Hai thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai thiếu niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Ngày 4/8/2026, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chính thức bàn giao 2 thiếu niên cùng phương tiện và toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an phường Nghĩa Đô tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sự việc một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình, bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em trong độ tuổi vị thành niên, đồng thời là bài học đắt giá cho những thanh thiếu niên có lối sống lệch lạc, thích "thể hiện" bằng những hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.