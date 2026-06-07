Con chưa đủ tuổi lái xe gây tai nạn, mẹ bị khởi tố vì giao xe

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị B. (SN 1990, trú xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, bà B. đã giao xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm³ cho con trai là V.H.N (SN 2009), dù biết người này chưa đủ tuổi và chưa được cấp giấy phép lái xe theo quy định.

Bị can V.H.N tại cơ quan công an

Quá trình điều khiển xe, khi đến khu vực ngã tư thuộc tổ dân phố Bẩy Tám, phường Đông A, V.H.N không giảm tốc độ, thiếu quan sát và không nhường đường cho phương tiện đi từ bên phải, dẫn đến va chạm với một xe mô tô khác. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe bị va chạm bị tổn hại 74% sức khỏe.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với V.H.N về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tùy tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, người giao xe có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.