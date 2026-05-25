Khởi tố 10 đối tượng ép nạn nhân xuống cống rồi đánh dù nạn nhân đã xin lỗi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 đối tượng cùng trú tại thôn Trà Lạc, xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đêm 30/01/2026 rạng sáng 31/01, trong quá trình tham gia giao thông, nhóm đối tượng trên xảy ra mâu thuẫn với em H.N.T. (sinh năm 2010, trú tại thôn Trà Hoa, xã Thanh Bồng) cùng nhóm bạn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Từ mâu thuẫn nhỏ, các đối tượng đã điều khiển xe truy đuổi em H.N.T. Khi đến đoạn đường vắng, nhóm này đã dồn ép nạn nhân xuống cống nước rồi sử dụng vỏ chai bia mang theo từ trước để ném, đánh vào người em H.N.T.

Mặc dù nạn nhân đã xin lỗi, các đối tượng vẫn tiếp tục hành vi tấn công gây hậu quả em H.N.T bị thương tích với tỷ lệ 39%.

Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.