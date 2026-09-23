Tạm giữ nam sinh viên giấu sừng bò tót trong xe máy đi giao cho khách

Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy chở hàng có biểu hiện nghi vấn tại khu vực chung cư Packexim 2, Công an phường Phú Thượng, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện, thu giữ một xương đầu gắn sừng bò tót cùng một đầu sừng sơn dương.

Người bị tạm giữ là Nguyễn Đăng Hảo (SN 2005, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) và hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra vào khoảng 15h45 ngày 13/9, lực lượng chức năng phát hiện bộ xương đầu và sừng bò tót gắn trên bảng gỗ được bọc cẩn thận để ở sàn để chân xe máy, còn đầu và sừng sơn dương cất giấu trong hộp carton kín băng dính giấu ở cốp xe.

Nam sinh viên Hảo cùng tang vật. Ảnh: Đ.T.

Tại cơ quan công an, Hảo khai nhận đã nảy sinh ý định mua đi bán lại các bộ phận động vật hoang dã để kiếm lời thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo. Trước đó, Hảo sao chép hình ảnh rao bán các tang vật trên mạng rồi đăng lại trên tài khoản cá nhân, sau đó thỏa thuận bán cho một khách hàng với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

Sau khi "chốt đơn", Hảo mua lại số hàng này từ một đối tượng không rõ lai lịch với giá 2,45 triệu đồng và hẹn giao dịch với khách tại địa điểm trên thì bị tổ công tác phát hiện, lập biên bản niêm phong tang vật.

Kiểm tra điện thoại của đối tượng, cơ quan điều tra thu thập được nhiều đoạn tin nhắn giao dịch mua bán tang vật liên quan. Căn cứ tài liệu thu thập được, hành vi của Nguyễn Đăng Hảo có dấu hiệu "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Đăng Hảo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.