'Nữ quái' biến nhiều sinh viên thành con nợ của tổ chức tín dụng

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Phạm Thị Bích Nga (SN 2001, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai phát hiện Nga có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xác minh. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 23/6, cơ quan công an đã triệu tập đối tượng đến làm việc.

Đối tượng Phạm Thị Bích Nga. Ảnh: Công an

Tại cơ quan điều tra, Nga khai do nợ nần chồng chất nên từ tháng 4/2026 đã nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng thường đến các quán cà phê, tiếp cận sinh viên đang học tập hoặc làm việc, tự xưng là nhân viên ngân hàng cần mở tài khoản trực tuyến để "chạy chỉ tiêu" và nhờ hỗ trợ.

Khi được đồng ý, Nga mượn điện thoại của nạn nhân để truy cập hoặc cài đặt ứng dụng Viettel Money, sau đó sử dụng số điện thoại của họ làm thủ tục vay tiền qua các ứng dụng liên kết như: FE Credit, Fast Money... Đối tượng yêu cầu nạn nhân chụp CCCD và quét sinh trắc học khuôn mặt nhiều lần với lý do "lỗi hệ thống". Sau khi khoản vay được giải ngân, Nga lập tức chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Để che giấu hành vi, Nga xóa ứng dụng hoặc đổi mật khẩu trên điện thoại của nạn nhân rồi rút tiền mặt tại các cây ATM để tiêu xài. Chỉ khoảng một tháng sau, khi nhận được tin nhắn nhắc nợ từ các ứng dụng cho vay, các nạn nhân mới phát hiện bị lừa.

Với thủ đoạn trên, từ giữa tháng 4 - 6/2026, Phạm Thị Bích Nga đã thực hiện 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 141 triệu đồng, chủ yếu nhắm vào sinh viên. Hiện vụ việc đã được Công an phường Quy Nhơn Nam chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.