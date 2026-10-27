Tạm giữ hình sự người đàn ông sát hại vợ, đến công an đầu thú

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Minh Duy (SN 1987, ngụ xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là chị N.T.H.T (SN 1989, vợ của Duy).

Đối tượng Huỳnh Minh Duy. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 25/10, tại ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh, do phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng, Duy và chị T. cãi nhau.

Sau khi cãi nhau, chị T bỏ đi khỏi nhà thì Duy lấy một con dao trong nhà, đuổi theo rồi chém nhiều nhát vào người chị T, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ án mạng. Ảnh: N.Đ.N

Gây án xong, Duy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai cho biết, đang cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.