Mưa lớn, công an xuyên đêm truy bắt hai phạm nhân trốn Trại giam A2

Từ tối 29/10, bất chấp thời tiết xấu, mưa lớn, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục huy động lực lượng, tổ chức truy tìm xuyên đêm hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Lực lượng công an xuyên đêm truy bắt hai phạm nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, lực lượng chức năng vẫn ráo riết triển khai các biện pháp truy bắt hai phạm nhân Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn đang lẩn trốn nhiều ngày qua.

Trong đêm, công an, cảnh sát cơ động và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục được điều động đến khu vực chân núi để phối hợp triển khai nhiệm vụ. Các tổ công tác men theo địa hình rừng núi, bám sát các khu vực nghi vấn, tổ chức tìm kiếm trong điều kiện trời mưa, địa hình trơn trượt và tầm nhìn hạn chế.

Để duy trì hoạt động truy bắt liên tục, một số lều, trại được bố trí dưới chân núi làm nơi nghỉ ngơi, giúp cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, quyết tâm phát hiện và bắt giữ hai phạm nhân đang lẩn trốn.

Xe nghiệp vụ của cảnh sát di chuyển trong đêm.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường bỏ trốn. Sau sự việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả bốn người.

Đến sáng 24/10, Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C.

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy (26 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) khi người này đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.