Anh vợ đánh em rể tử vong

Ngày 14/9, ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Danh, sinh năm 1983, cư trú ấp Kinh 5B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Dương Văn Danh. Ảnh: Hải Anh.

Theo điều tra ban đầu, Dương Văn Danh làm nghề ngư phủ, thu nhập chủ yếu dùng để phụ giúp gia đình và hỗ trợ cho vợ chồng anh P.V.C, (sinh năm 1982, em rể Danh, cùng cư trú tại ấp Kinh 5B, xã Tân Hội ) nuôi các con nhỏ của C. Xuất phát từ việc giúp đỡ gia đình của Danh nên vợ chồng P.V.C rất quý mến Danh. Tuy nhiên, C thường say xỉn, kiếm cớ đánh Danh, những lần như vậy đã được người thân kịp thời khuyên can.

Vào khoảng 9h ngày 11/9, Danh đến nhà hàng xóm uống rượu, đến khoảng 12h cùng ngày, Danh về nhà nấu cơm cho các con của C. Sau khi ăn cơm xong, Danh biết C đang uống rượu ở nhà người quen cùng xóm nên Danh đến gọi C về và xảy ra cự cãi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Danh bỏ về nhà thì C về tới và tiếp tục chửi, đánh Danh. C lấy mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, vào người Danh. Bực tức, Danh xông vào đánh nhau với C, Danh nhặt khúc gỗ đánh vào đầu làm C gục xuống tại chỗ.

Đến tối cùng ngày C vào nhà nằm ngủ. Sáng ngày 12/9 gia đình phát hiện C tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân do chấn thương sọ não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.