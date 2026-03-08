Tạm giữ đối tượng chém nhau tại quán nhậu

Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, trú tại khóm Tây Khánh 7, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Tại Cơ quan Công an, Tuấn khai nhận: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2/3, trong lúc Tuấn nhậu cùng với Nguyễn Tứ Nam (SN 1989, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) và 3 người khác tại quán thì xảy ra mâu thuẫn với Nam.

Nguyễn Văn Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Trên đường ra về, Tuấn nhớ lại lời nói và hành động của Nam nên tức giận, Tuấn lấy một cây dao tự chế rồi điều khiển xe mô tô quay lại quán tìm Nam.

Đến nơi, Tuấn cầm dao chạy lại bàn Nam và mọi người đang nhậu. Lúc này, Nam phát hiện liền bỏ chạy vào nhà bếp của quán, Tuấn tiếp tục đuổi theo chém Nam nhiều nhát gây thương tích rồi lên xe rời bỏ đi.

Nam được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu, điều trị vết thương. Trên đường rời khỏi hiện trường, Tuấn ném bỏ cây dao gây án rồi đến Công an phường Long Xuyên đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.