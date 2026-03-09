Bắt 3 đối tượng gây vụ cướp giật táo tợn trong đêm 8-3

Tối 9-3, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Kim Lực (SN 1999, ngụ xã Thiên Nhẫn), Phạm Ngọc Tú (SN 2001) và Nguyễn Hữu Công (SN 2007), cùng ngụ xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nhóm đối tượng trên được xác định đã gây ra vụ cướp giật táo tợn xảy ra tại thôn Đại Thành (xã Đức Thọ) đúng vào tối Ngày Quốc tế 8-3.

Ba đối tượng gây án bị bắt giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, vào tối 8-3, Công an xã Đức Thọ tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Lê N. (SN 2009, ngụ thôn Diên Phúc, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết vào khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, khi đang ngồi sau xe máy điện do Nguyễn Tiến Q. (SN 2010, ngụ thôn Cửu Yên, xã Đức Minh) điều khiển, đi theo hướng từ xã Đức Quang tới xã Đức Thọ, đến khu vực nhà thờ giáo xứ Nghĩa Yên (thuộc địa phận thôn Đại Thành, xã Đức Thọ) thì bất ngờ bị một chiếc xe máy chở theo 3 người từ phía sau chạy tới áp sát.

Các đối tượng bị bắt giữ sau 5 giờ gây án

Lúc tới gần, người ngồi giữa đưa tay ra giật lấy chiếc điện thoại di động iPhone 12 Promax màu trắng mà chị N. đang cầm sử dụng.

Ngày sau khi gây án, chiếc xe chở 3 người này rú ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các hoạt động nghiệp vụ để xác minh, truy bắt các nghi phạm và đến 2 giờ ngày 9-3 thì bắt được 3 người này tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An.