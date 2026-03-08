Bộ Công an có thông báo mới nhất liên quan vụ 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ngày 19/1 tại Phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank. Ảnh: Đ.X.

Theo cơ quan điều tra, 2 nghi phạm gây án là Phạm Anh Tài (36 tuổi), trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và Lê Văn Ân (35 tuổi), trú thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Bước đầu, các nghi phạm khai sau khi cướp tiền tại phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Gia Lai, đến ngày 21/1 đã dùng số tiền này mua vàng tại khu vực Bến xe miền Đông, TP.HCM.

Hai đối tượng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Ảnh: C.A.

Sau đó, Tài và Ân mang số vàng trên đến khu vực Thuận An, TP.HCM bán lại.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các chủ tiệm vàng hoặc người từng mua bán vàng với hai nghi phạm, hoặc biết thông tin liên quan, sớm liên hệ cung cấp cho cơ quan chức năng.

Thông tin gửi về Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội; liên hệ điều tra viên Nguyễn Xuân Binh, điện thoại 0982.661.123.