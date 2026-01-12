Bắt đối tượng ‘phục kích’ trước cổng trường, chém con riêng của vợ trọng thương

Ngày 11-1, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Huỳnh Văn Tình (34 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra hành vi chém con riêng của vợ gây thương tích.

Huỳnh Văn Tình.

Khoảng 11 giờ ngày 9/1, em P.N.H.K (SN 2011, quê Đồng Tháp; tạm trú xã Phước An) tan học ra về. Khi ra khỏi cổng Trường THCS Phước An, K. bất ngờ bị Huỳnh Văn Tình dùng dao chém gây thương tích ở vùng mặt.

Sau khi gây án, Tình bỏ trốn, còn em K. được người dân đưa đi cấp cứu rồi sau đó đến công an trình báo. Sau quá trình truy xét, công an đã bắt giữ được Huỳnh Văn Tình và đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, nạn nhân là con riêng của vợ Tình.