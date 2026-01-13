Truy tìm đối tượng hành hung nam thanh niên gây mất nhận thức tại 1 công viên ở Hà Nội

Sáng 13/1, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Bạch Mai (TP.Hà Nội) cho biết đơn vị đang tích cực xác minh, truy tìm đối tượng có hành vi hành hung dã man một nam thanh niên tại khu vực Công viên Võ Thị Sáu.

Thông tin về vụ việc nam thanh niên bị hành hung xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: N.T

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh vào khoảng 23h ngày 12/1, tại Công viên Võ Thị Sáu, một nam thanh niên bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt tấn công, đánh đập dã man.

Theo nội dung chia sẻ, giữa nạn nhân và đối tượng hành hung không có mối quan hệ quen biết hay mâu thuẫn từ trước. Tuy nhiên, đối tượng vẫn bất ngờ ra tay, khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Hậu quả, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nhận thức lơ mơ, không còn nhớ rõ diễn biến sự việc.

Gia đình nạn nhân mong muốn các cơ quan chức năng cùng những người chứng kiến sớm cung cấp thông tin, hỗ trợ công an làm rõ vụ việc, nhanh chóng đưa đối tượng gây án ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.