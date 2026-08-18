Shipper trộm két sắt chứa 31 nhẫn vàng

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Mai Văn Chỉ (SN 1995, trú tại thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 18h ngày 8/8/2026, anh Đ.V.T. (SN 1977, trú tại thôn Đa Lộc, xã Vạn Lộc) phát hiện nhà mình bị kẻ gian đột nhập, lục soát đồ đạc và lấy đi một chiếc két sắt. Bên trong két có 31 nhẫn vàng tròn và khoảng 2,5 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính hơn 200 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Vạn Lộc khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Sau 7 ngày tích cực điều tra, lực lượng Công an xác định Mai Văn Chỉ là nghi phạm thực hiện vụ trộm. Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ Chỉ.

Đối tượng Mai Văn Chỉ cùng tang vật liên quan vụ án.

Tại cơ quan Công an, Chỉ khai nhận, chiều 8/8, đối tượng điều khiển xe mô tô Yamaha Jupiter màu xanh, mang biển kiểm soát 36-N1 003.84, chở theo một thùng nhựa đựng đồ ship hàng và một bì màu xanh treo bên cạnh để đi chuyển phát hàng cho người dân trên địa bàn xã Vạn Lộc.

Trong quá trình đi giao hàng, khi phát hiện một căn nhà mở cửa nhưng không có người trông coi, Chỉ nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Đối tượng lẻn vào nhà, lục tìm tài sản rồi phát hiện một chiếc két sắt. Sau khi kéo chiếc két ra sân, Chỉ bê lên, đặt vào thùng chở hàng trên xe máy rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tối cùng ngày, Chỉ cạy phá két sắt, lấy ra 31 chiếc nhẫn vàng, mỗi chiếc khoảng 0,5 chỉ, cùng khoảng 2,45 triệu đồng tiền mặt rồi mang về nhà cất giấu. Trong hai ngày 9 và 10/8, Chỉ mang 6 chiếc nhẫn vàng trộm cắp được đi bán lấy tiền trả nợ.

Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, buộc Chỉ phải thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, Mai Văn Chỉ từng bị Tòa án nhân dân xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Chỉ để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.