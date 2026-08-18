Nguyên Chủ tịch xã “tiếp tay” cho vợ lừa đảo gần 15 tỷ đồng bị phạt 9 năm tù

Khi đang đương chức Chủ tịch UBND xã Bảo Quang, Nguyễn Tiến Dũng đã “tiếp tay” cho vợ trong việc chứng thực hồ sơ đất đai để lừa đảo gần 15 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Đào Thị Liễu (SN 1982 ngụ xã Bảo Vinh, TP Đồng Nai) vợ của Nguyễn Tiến Dũng đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt với mức án 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Minh Phúc (SN 1978), nguyên công chức tư pháp - hộ tịch của UBND xã Bảo Quang bị TAND tuyên phạt mức án 16 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại tòa.

Hội đồng xét xử TAND TP Đồng Nai cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1982, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Quang) mức án 5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đồng Nai, do làm ăn thua lỗ và muốn có tiền tiêu xài, trả nợ, nên từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2023, Đào Thị Liễu đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Vì có hiểu biết về lĩnh vực đất đai nên Liễu đã nhận “sổ hồng” của người dân để làm dịch vụ tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đã có 11 người tin tưởng giao “sổ hồng” cho Liễu. Sau đó Liễu giả chữ ký, dấu vân tay của chủ đất soạn hợp đồng ký chuyển nhượng cho nhiều người khác.

Bị cáo Đào Thị Liễu.

Khi ký xong hợp đồng, Liễu đưa hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Nguyễn Minh Phúc là công chức tư pháp - hộ tịch của xã được phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực sao y bản chính và chứng thực chữ ký để đề xuất chứng thực hồ sơ công chứng. Vì biết Liễu là vợ của Chủ tịch UBND xã nên Nguyễn Minh Phúc đã đồng ý rồi mang hợp đồng chuyển nhượng trình cho Chủ tịch UBND xã Bảo Quang và Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Chủ tịch UBND xã để chứng thực.

Chủ tịch UBND xã và Phó Chủ tịch UBND xã dù biết Phúc không được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao dịch đất đai nhưng biết đây là hồ sơ của Đào Thị Liễu nên vẫn ký chứng thực vào các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giao dịch trên tạo điều kiện cho Liễu lừa đảo chiếm đoạt tiền của 6 người với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, giữa năm 2023, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thị Liễu và những đồng phạm liên quan trong vụ án.