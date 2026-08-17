Trong 1 tháng, nam thanh niên nhiều lần 'quan hệ' với bé gái 15 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Lễ (SN 1995, trú tại xã Thạnh Đông, An Giang) để điều tra về hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi", quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, công an tiếp nhận tin báo của bà B. N. T (SN 1994, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về việc con gái là B. T. N (SN 2011) bị Trần Văn Lễ xâm hại tình dục.

Đối tượng Trần Văn Lễ. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Qua làm việc, cháu N trình bày đã bị Lễ xâm hại nhiều lần trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8/2026.

Ngày 13/8, phát hiện con có biểu hiện bất thường, bà T hỏi thì cháu N thừa nhận sự việc. Sau đó, gia đình đưa cháu đến cơ quan công an trình báo.

Biết hành vi của mình đã lộ tẩy, đối tượng Lễ đến Công an xã Thạnh Đông (An Giang) để đầu thú.