Đi câu cá, nam thanh niên tiện tay trộm 2 chỉ vàng

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây, Công an xã Vũ Tiên đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp vàng của người dân khi đi câu cá.

Theo nội dung trình báo của bà N.T.N (SN 1965, trú tại thôn Đức Long, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) gửi đến Công an xã Vũ Tiên, vào khoảng 20h35 tối ngày 8/4, khi đi làm về, bà phát hiện cửa phía sau nhà bị mở. Nghi ngờ bị trộm đột nhập, bà N. tiến hành kiểm tra và phát hiện bị mất 1 nhẫn vàng 9999 loại 2 chỉ, bên trong có khắc chữ "M T", trị giá khoảng 31 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vũ Tiên nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan.

Đối tượng Phạm Mạnh Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vũ Tiên nhanh chóng điều tra, xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Phạm Mạnh Trường (SN 2008, trú tại thôn Đức Long, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận, vào khoảng 9h ngày 8/4, khi đi câu cá tại khu vực phía sau nhà nạn nhân, Trường phát hiện cửa sau nhà bà N. không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau đó, đối tượng lén lút đột nhập vào nhà, lục tìm và lấy 1 chiếc nhẫn vàng rồi mang đi bán tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn xã Vũ Quý với số tiền 31 triệu đồng.

Số tiền sau khi bán vàng, Trường tiêu xài cá nhân hết 18,7 triệu đồng, số tiền còn lại 12,3 triệu đồng, đối tượng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an.

Hiện Công an xã Vũ Tiên đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.