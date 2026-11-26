Sáng 26/11: Nghĩ bị 'nhìn đểu', hai đối tượng côn đồ vác dao tự chế xông vào quán nước chém người
Công an phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý 2 đối tượng Nguyễn Văn Khá, sinh năm 2006 và N.V.S, sinh năm 2010 cùng ngụ phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp về hành vi “cố ý gây thương tích”.
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Nghĩ bị 'nhìn đểu', hai đối tượng côn đồ vác dao tự chế xông vào quán nước chém người.
Công an xã Khánh Bình, tỉnh An Giang thông báo đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý N.V.K (sinh năm 2006, trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])