Sáng 20/11: Điều tra vụ thi thể nam shipper dạt vào bờ biển, trên người buộc thùng xốp rỗng ở Hà Tĩnh
Người dân địa phương tại xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển, trên người có buộc thùng xốp rỗng cùng một chiếc túi da màu nâu.
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Điều tra vụ thi thể nam shipper dạt vào bờ biển, trên người buộc thùng xốp rỗng ở Hà Tĩnh.
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Theo SKĐS ([Tên nguồn])