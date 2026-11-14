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Sáng 14/11: Tạm giam thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an phường Long Xuyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đoàn Khai Trí, sinh năm 1996, cư trú phường Long Xuyên, để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/sang-14-11-tam-giam-thanh-nien-co-hanh-vi-gay-roi...

-14/11/2026 08:01 AM (GMT+7)
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