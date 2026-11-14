Sáng 14/11: Tạm giam thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng
Công an phường Long Xuyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đoàn Khai Trí, sinh năm 1996, cư trú phường Long Xuyên, để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
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Thanh niên cầm dao bấm lao vào quán ăn đâm gục đối thủ, cảnh tượng gây ám ảnh tột độ.
Theo hình ảnh trong clip được đăng tải trên mạng xã hội, 3 đối tượng rượt đuổi một nam thanh niên trên đường. Khi nạn nhân ngã xuống vỉa hè, nhóm...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])