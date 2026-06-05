Thái độ 'bất thường' khi gặp công an, đối tượng trốn truy nã suốt 35 năm bị lật tẩy

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Bình An (TP Đồng Nai) tiến hành kiểm tra cư trú tại Khu 12, xã Bình An. Trong quá trình làm việc, lực lượng công an xã phát hiện một công dân có biểu hiện tâm lý bất thường, nhiều nghi vấn về nhân thân.

Kết quả xác minh cho thấy, người này là Nguyễn Hữu Thái (SN 1965), hiện đang sống dưới tên gọi khác là Nguyễn Văn Quang (SN 1961, hộ khẩu thường trú tại Khu 12, xã Bình An từ năm 1989).

Đây là đối tượng đang bị Trại giam Tống Lê Chân (Bộ Công an) truy nã về tội "Cướp tài sản công dân" và đã bỏ trốn 35 năm.

Nguyễn Hữu Thái (đứng giữa) bị bắt sau 35 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản bắt người theo quyết định truy nã, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Bình An để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và chấp hành các thủ tục theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an xã Bình An đã bàn giao đối tượng cho Trại giam Tống Lê Chân, Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.