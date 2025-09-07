Lời khai rợn người vụ sát hại bạn gái, phân xác bỏ bao nylon rồi phi tang

Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể một phụ nữ tại xã Bình Hiệp.

Cơ quan điều tra cũng đã xác định Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) là kẻ đã ra tay sát hại người tình chị là TTĐ (32 tuổi, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh).

Qua làm việc, Nhã khai nhận từ tháng 1-2025, Nhã chung sống như vợ chồng với chị Đ tại phòng trọ số 4 gần cầu An Hạ, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ).

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.A

Trong thời gian chung sống, Nhã phát hiện chị Đ có quan hệ tình cảm với nhiều người khác.

Vào khoảng 19 giờ ngày 29-8, Nhã bắt gặp chị Đ cùng một người đàn ông khác đi từ nhà nghỉ ra. Khi trở về phòng trọ, hai bên xảy ra cãi vã. Dù Nhã nhiều lần khuyên can, chị Đ vẫn không thay đổi.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, mâu thuẫn bùng phát, chị Đ dùng dao chém Nhã. Trong lúc giằng co, Nhã đưa tay trái đỡ, chụp được dao rồi dùng tay phải đánh mạnh một cái vào sau đầu khiến chị Đ bất tỉnh. Kiểm tra sau đó, Nhã phát hiện bạn gái đã tử vong.

Đến khoảng 0 giờ ngày 30-8, Nhã cho thi thể nạn nhân vào một bao màu đỏ, buộc miệng bao lại rồi sử dụng mô tô của chị Đ để chở đi phi tang tại khu vực xã Bình Hiệp.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ trong tình trạng phân hủy nặng, không còn nguyên vẹn trôi dưới con kênh chảy qua xã Bình Hiệp nên báo công an. Ngay sau đó, Công an xã Bình Hiệp cùng Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, đã bị sát hại nhiều ngày trước và không mang theo giấy tờ tùy thân. Chỉ ít giờ sau, công an bắt giữ một người đàn ông tình nghi gây án. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, người này đã chủ động gọi điện cho công an để xin tự thú.