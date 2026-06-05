Hà Nội: Xét xử cựu Chủ tịch phường và nhóm cán bộ 'bảo kê' sân Pickleball, công trình không phép

Ngày 10/6, TAND TP Hà Nội tái mở phiên tòa sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ, cùng nhóm cán bộ nhận tiền hối lộ "bảo kê" cho sai phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng.

Trước đó, phiên tòa từng hoãn nhiều lần do thiếu nhân chứng hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát truy tố bị cáo Trần Văn Quân (SN 1984, cựu chuyên viên Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ); Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì); Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì); Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ); Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ) và Lê Thanh Thủy (cựu Phó đội trưởng Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, các bị cáo nêu trên là những người có chức vụ, thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý hoặc xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì. Tuy nhiên, từ tháng 8/2024 – 3/2025, các bị cáo biết nhiều công trình trên địa bàn xây dựng trái phép, không phép nhưng đã nhận tiền của chủ công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng, sửa chữa thêm để hưởng lợi bất chính.

Toàn vụ án, cơ quan tố tụng xác định, nhóm bị cáo nhận hối lộ tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.

Tiền nhận hối lộ họ chia nhau, như bị cáo Đặng Thanh Tùng hưởng lợi nhiều nhất từ 25% - 30%; bị cáo Diêm hưởng 15% - 20%; Nhã hưởng 20%; bị cáo Thủy, Sự và Quân cùng hưởng 10%.

Ngoài ra, các bị cáo bổ sung một phần số tiền nhận hối lộ vào quỹ chung của Tổ trật tự xây dựng phường Thanh Trì để sử dụng, nhưng không ghi chép sổ theo dõi.

Các bị cáo trong vụ án.

Một trong số những lần nhận hối lộ được Cơ quan điều tra làm rõ là khoảng tháng 2/2025, ông Nguyễn Văn Th. (SN 1965, ở phường Thanh Trì) liên hệ với bị cáo Tùng đề đạt nguyện vọng muốn cải tạo nhà cũ từ 2 tầng thành 5 tầng. Tùng đồng ý, bảo ông Th. liên hệ với Trần Văn Quân để được hướng dẫn thủ tục.

Khi ông Th. đến gặp Quân, cựu chuyên viên Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ nói chủ công trình cần "chi phí" 230 triệu đồng để được cấp phép xây dựng. Sau đó, ông Th. đã giao đủ số tiền trên cho Quân.

Nhận hối lộ xong, bị cáo Quân thông báo cho Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm biết và cất số tiền trên vào tủ cá nhân để chờ chia nhau.

Hay như khoảng đầu tháng 10/2024, ông Vương Đức H. (SN 1985, ở phường Thanh Trì) đến UBND phường gặp bị cáo Quân xin được tạo điều kiện hoàn thiện xây dựng sân Pickleball. Do công trình không có giấy phép xây dựng nên Quân nói ông H. cần chi phí 150 triệu đồng.

Trong tháng 10/2024, tại trụ sở UBND phường Thanh Trì, ông H. đã đưa tiền theo đúng yêu cầu của cựu chuyên viên Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị.

Bị cáo Quân sau đó báo cáo Đặng Thanh Tùng và Nguyễn Vũ Diêm về việc nhận tiền của ông H. nhằm tạo điều kiện cho ông này hoàn thiện công trình.

Quân chia lại cho Tùng, Nhã và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, chia cho Thủy 20 triệu đồng, chia cho Sự 10 triệu đồng và bản thân bị cáo Quân hưởng lợi 30 triệu đồng…