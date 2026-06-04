Chậm trả nợ, người đàn ông bị bắn nhiều phát đạn tại nhà riêng

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo và đang thụ lý vụ việc liên quan đến trình báo của anh Trần Đình Thanh (SN 1993), trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh về việc bị một nhóm người đi trên xe ô tô tìm đến nhà riêng đòi nợ, sau đó sử dụng súng bắn nhiều phát khiến anh này phải nhập viện điều trị.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 30/5, khi anh Thanh đang ở nhà riêng tại xã Cẩm Trung thì có 5 người đàn ông trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đi trên 1 xe ô tô đến để nói chuyện liên quan đến việc nợ nần.

Anh Trần Đình Thanh đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, theo trình bày của nạn nhân, vào tháng 2/2026 do cần vốn làm ăn, anh đã cầm cố Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một người đàn ông tên H. ở phường Thành Sen để vay 350 triệu đồng. Đến ngày 29/5, anh Thanh đã thanh toán 380 triệu đồng bao gồm cả tiền gốc lẫn lãi nhưng vẫn còn nợ hơn 30 triệu đồng và xin gia hạn thêm vài ngày để thu xếp trả số tiền còn lại.

Ngày 30/5, ông H. tiếp tục gọi điện cho anh Thanh thúc giục việc trả nợ nhưng Thanh xin lùi thời gian trả nợ. Chiều cùng ngày, ông H. cùng nhóm người khác xuất hiện tại nhà anh Thanh, trong lúc lời qua tiếng lại về việc nợ nần, một người trong nhóm đã dùng súng bắn nhiều phát, khiến anh Thanh bị thương ở tay và vùng mặt.

Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy vào nhà, gọi điện báo Công an thì nhóm người kia mới lên xe rời đi. Anh Trần Đình Thanh được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, hiện sức đã khỏe ổn định. Sự việc hiện đang được thụ lý, điều tra.