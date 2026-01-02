Bắt quả tang gã đàn ông tống tiền bạn gái bằng ảnh "nóng" lén quay khi gần gũi
Gã đàn ông 40 tuổi đã nhiều lần yêu cầu bạn gái chuyển tiền, nếu không sẽ tung hình ảnh khỏa thân của nạn nhân lên mạng xã hội
Ngày 2-1, Công an phường Tam Hiệp (Đồng Nai) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Nh. (40 tuổi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, Nh. lên mạng làm quen với chị A. Trong thời gian quan hệ tình cảm với nhau, Nh. đã bí mật quay lại hình ảnh khỏa thân của chị A.
Sau đó, người đàn ông 40 tuổi nhiều lần yêu cầu chị A. chuyển tiền để tiêu xài, nếu không sẽ tung hình ảnh lên mạng.
Không thể đáp ứng mãi yêu cầu của Nh., chị A. đã tố cáo hành vi của gã bạn trai. Ngày 31-12-2025. Công an phường Tam Hiệp đã bắt quả tang Nh. khi y đang nhận tiền của nạn nhân.
