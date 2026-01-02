Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Bắt quả tang gã đàn ông tống tiền bạn gái bằng ảnh "nóng" lén quay khi gần gũi

Sự kiện: Tin pháp luật

Gã đàn ông 40 tuổi đã nhiều lần yêu cầu bạn gái chuyển tiền, nếu không sẽ tung hình ảnh khỏa thân của nạn nhân lên mạng xã hội

Ngày 2-1, Công an phường Tam Hiệp (Đồng Nai) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Nh. (40 tuổi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Nh. lên mạng làm quen với chị A. Trong thời gian quan hệ tình cảm với nhau, Nh. đã bí mật quay lại hình ảnh khỏa thân của chị A.

Trước đó, Nh. lên mạng làm quen với chị A. Trong thời gian quan hệ tình cảm với nhau, Nh. đã bí mật quay lại hình ảnh khỏa thân của chị A.

Sau đó, người đàn ông 40 tuổi nhiều lần yêu cầu chị A. chuyển tiền để tiêu xài, nếu không sẽ tung hình ảnh lên mạng.

Không thể đáp ứng mãi yêu cầu của Nh., chị A. đã tố cáo hành vi của gã bạn trai. Ngày 31-12-2025. Công an phường Tam Hiệp đã bắt quả tang Nh. khi y đang nhận tiền của nạn nhân.

Dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ, ra giá trăm triệu đồng
Dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ, ra giá trăm triệu đồng

Từng có quan hệ tình cảm, khi bị chia tay, Đỗ Chát ở Đà Nẵng đã dùng hình ảnh nhạy cảm của người tình để uy hiếp, đe dọa tống tiền 100 triệu đồng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Uyên Châu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/01/2026 11:12 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN