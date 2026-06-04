Kuman Thong "xâm nhập" trường học: Công an Tây Ninh tạm giữ nhiều đồ vật liên quan

Thời gian gần đây, nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục đăng tải nội dung quảng bá, thổi phồng công dụng của búp bê Kuman Thong với những lời giới thiệu như "chiêu tài", "kích lộc", "mang lại may mắn", thậm chí giúp chủ nhân đạt được điều mong muốn trong học tập và cuộc sống.

Những thông tin thiếu kiểm chứng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít học sinh - lứa tuổi đang chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử, kỳ vọng của gia đình cũng như những biến đổi tâm sinh lý trong giai đoạn trưởng thành.

Công an Tây Ninh kiểm tra, tạm giữ búp bê Kuman Thong và đồ vật có liên quan. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo ghi nhận, một số học sinh đã tìm mua các loại búp bê có kích thước nhỏ, màu sắc bắt mắt để mang đến trường khoe với bạn bè. Nhiều em còn truyền tai nhau những câu chuyện mang màu sắc tâm linh, hướng dẫn cách "nuôi", cúng bái với niềm tin có thể gặp may mắn hoặc được giúp đỡ trong học tập.

Một học sinh cho hay em biết đến loại búp bê này thông qua mạng xã hội và những cuộc bàn luận trong trường học.

"Em từng thấy bạn bè mang búp bê đến trường để giới thiệu với mọi người. Có bạn tin rằng việc nuôi búp bê sẽ giúp gặp may trong cuộc sống và học tập. Theo em, thay vì tin vào những điều mê tín, các bạn nên tập trung học tập và cố gắng bằng năng lực của mình" - học sinh này chia sẻ.

Trào lưu Kuman Thong đang được một số học sinh truyền tai nhau trên mạng xã hội và trong trường học.

Trước thực trạng trên, nhiều trường THCS, THPT đã chủ động triển khai các giải pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp học sinh nhận diện rõ bản chất của các hoạt động mê tín dị đoan.

Các trường tổ chức chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ và những buổi tuyên truyền kỹ năng sống, giúp học sinh phân biệt giữa tín ngưỡng văn hóa và các biểu hiện mê tín, đồng thời nâng cao khả năng chọn lọc thông tin trên môi trường mạng.

Ngành giáo dục cũng tăng cường phối hợp với phụ huynh để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh, từ đó định hướng nhận thức đúng đắn, tránh để các em bị lôi kéo vào những trào lưu tiêu cực.

Đại úy Huỳnh Minh Hoàng, Phó Trưởng Công an phường Long An, cho biết qua công tác nắm tình hình, đơn vị ghi nhận một số thông tin liên quan đến hoạt động mua bán, thờ cúng các loại búp bê nghi là Kuman Thong xuất hiện trên địa bàn và có dấu hiệu "xâm nhập" môi trường học đường.

Ngay sau đó, Công an phường đã tổ chức xác minh, làm rõ các thông tin liên quan.

Theo đại úy Hoàng, hiện tượng búp bê Kuman Thong là biểu hiện của mê tín dị đoan, không phù hợp với truyền thống văn hóa, có thể gây tác động tiêu cực đến tâm lý, nhận thức, sức khỏe và sự phát triển nhân cách của thanh thiếu niên.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Công an phường Long An đã báo cáo Thường trực Đảng ủy, UBND phường để chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với ban giám hiệu các trường học trên địa bàn triển khai những biện pháp tuyên truyền, định hướng dư luận và tăng cường quản lý học sinh.

Lực lượng chức năng cũng đề xuất rà soát việc tiếp cận các nội dung mê tín trên mạng xã hội, ngăn chặn tình trạng mua bán, thờ cúng búp bê Kuman Thong trong học sinh nhằm bảo đảm môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

Bên cạnh đó, công an kiến nghị các trường học đưa nội dung nhận diện và phòng ngừa tác hại của mê tín dị đoan vào những hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt hè để học sinh hiểu rõ bản chất vấn đề, tránh bị lôi kéo hoặc lợi dụng.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm hơn đến hoạt động của con em trên không gian mạng, thường xuyên trao đổi với nhà trường để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, đồng thời tạo môi trường học tập, sinh hoạt tích cực giúp các em phát triển toàn diện.