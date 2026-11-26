Thông báo của Công an phường Thuận Giao (TP HCM) cho biết, phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động này sẽ diễn ra sáng nay (ngày 26/11) tại Văn phòng khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TPHCM.

Xét xử nữ giáo viên mầm non đánh, dùng dây thun bắn vào người trẻ tại lớp học

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Trường Mầm non Lá Xanh (địa chỉ tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao) ký hợp đồng lao động với bà Triệu Thị Tâm từ ngày 1/7/2024.

Tại đây, bà Tâm cùng chị C.C.N. (29 tuổi, quê Vĩnh Long) được phân công làm bảo mẫu tại lớp Mầm ghép, phụ trách chăm sóc khoảng 20 trẻ từ 24-36 tháng tuổi.

Trong quá trình làm việc, chị N. đã ghi lại 6 đoạn clip thể hiện cảnh bà Tâm dùng tay đánh và dùng dây thun bắn vào người hai trẻ M. và T. (cùng sinh năm 2024).

Đến ngày 6/8, chị N. đăng tải 2 đoạn clip ghi lại cảnh bà Tâm có hành vi đánh trẻ lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Người này cho biết việc công khai các đoạn clip nhằm cảnh báo phụ huynh cần thận trọng khi gửi con tại Trường Mầm non Lá Xanh.

Bị can Triệu Thị Tâm (Ảnh: Công an TPHCM).

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Triệu Thị Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện hợp pháp của các bị hại cho biết sẽ yêu cầu bồi thường trong giai đoạn xét xử sơ thẩm.

Vụ án được đưa ra xét xử lưu động nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời cảnh báo, phòng ngừa các hành vi xâm hại trẻ em trong môi trường giáo dục mầm non.