Phát hiện thi thể người đàn ông khỏa thân trong căn nhà hoang

Chiều 1-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường; trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi.

Căn nhà kho bỏ hoang cạnh ga Phú Hội cũ, nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân địa phương thấy mùi hôi phát ra cạnh căn nhà kho bỏ hoang bên nhà ga đường sắt Phú Hội cũ thuộc khu phố Đại Thiện 1, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng nên kiểm tra thì phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy nặng.

Căn nhà kho bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông là nhà kho bỏ hoang và qua khám nghiệm xác định người đàn ông này đã tử vong khoảng hơn 15 ngày.

Nạn nhân nằm trên nền bê tông nhà kho bỏ hoang, không mặc quần áo, không phát hiện có ngoại lực tác động.

Cơ quan điều tra phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Qua truy tìm, nạn nhân được xác định là ông LTB (52 tuổi) nhà ở cạnh ga Phú Hội cũ. Theo người nhà, ông B đã bỏ đi hơn nửa tháng qua, gia đình tìm kiếm nhưng không liên lạc được.