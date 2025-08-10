Vụ thi thể trong vali: Công an đã khởi tố 2 người

Ngày 10-8, Công an TP HCM đã khởi tố Võ Bá Thành (32 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) về tội giết người.

Khu vực phát hiện chiếc vali chứa thi thể.

Theo điều tra, trưa 22-7, chị N.T.N.H (23 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) - bạn gái Thành - đến nhà Thành ở một hẻm của đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ). Sau đó, giữa họ xảy ra mâu thuẫn, Thành đã dùng dao sát hại chị H.

2 ngày sau, Thành mua vali rồi bỏ thi thể chị H. vào bên trong. Đến rạng sáng 25-7 thì kéo vali vứt ra hẻm. Thành sau đó bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai.

Sáng 25-7, người dân phát hiện sự việc đã báo cơ quan công an. Công an vào cuộc và bắt giữ Thành sau đó.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hành vi của mình. Bước đầu xác định Thành và chị H. bị câm điếc bẩm sinh.

Đến nay, Công an TP HCM cũng khởi tố thêm một người đàn ông khác với vai trò đồng phạm với Thành.