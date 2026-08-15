Phát hiện thi thể nam giới trên sông Cầu ở Thái Nguyên

Khoảng 6h ngày 15/8, người dân phát hiện thi thể nam giới tại khu vực dưới cầu Đội Kỳ, thuộc phố đi bộ sông Cầu. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc

Nạn nhân được xác định là P.V.Q, sinh năm 1973, trú tại tổ 3, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện mũ bảo hiểm cùng xe máy (nghi của nạn nhân) bị đổ ven tuyến đường qua trụ sở UBND xã Dương Quang cũ, sát bờ sông Cầu, cách vị trí phát hiện thi thể khoảng 500 m về phía thượng lưu.

Mũ bảo hiểm, xe máy nghi của nạn nhân được tìm thấy

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.