Bóc đường dây game lậu ‘Sro Thổ Quỷ’, phát hiện thêm chuyện đánh bạc

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả" đối với Nguyễn Văn Hưng (SN 1994, trú tại phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Phúc (SN 1992, trú tại Tân Lãng, xã Lương Tài, Bắc Ninh) và Phan Quang Huỳnh (SN 1992, trú tại phường Tây Tựu, TP Hà Nội).

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tài khoản Facebook quản trị game trực tuyến "Sro Thổ Quỷ" có dấu hiệu phát hành trái phép và sao chép bản quyền game "Con đường tơ lụa" do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phân phối độc quyền tại Việt Nam. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lập chuyên án phối hợp giữa Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để đấu tranh làm rõ.

Các bị can Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Phúc và Phan Quang Huỳnh (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đến ngày 14/7, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2026 đến nay, Hưng, Phúc và Huỳnh đã bàn bạc phân công thiết lập máy chủ, chỉnh sửa dữ liệu, xây dựng website, quảng bá trên mạng xã hội và thu tiền người chơi để vận hành game lậu "Sro Thổ Quỷ" nhằm thu lợi bất chính.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện một số người chơi còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán lô, đề qua mạng. Do đó, ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bị can về tội "Đánh bạc" đối với Trần Thanh Vũ (SN 1994, ở xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) và Đinh Đức Thắng (SN 1995, ở xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.