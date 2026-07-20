Phát hiện thi thể thiếu niên trên sông Gianh sau gần 2 ngày tìm kiếm

Trưa nay 20/7, lực lượng chức năng và người dân và chính quyền phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị tìm thấy thi thể em T. G. H., 17 tuổi, trú tại tổ dân phố Thổ Ngọa, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũ).

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thiếu niên trên sông Gianh sau gần 2 ngày tìm kiếm

Trước đó, rạng sáng 19/7, em H. mất liên lạc với gia đình, người dân phát hiện xe máy của em H. để lại trên cầu Gianh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo, đồng thời huy động lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc sông Gianh.

Đến khoảng 11 giờ 25 phút ngày 20/7, thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực bờ Nam sông Gianh, thuộc địa bàn xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Vị trí phát hiện cách nơi em H. để lại xe máy trên cầu Gianh khoảng 200m về phía hạ du.