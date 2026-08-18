Hai anh em ruột 'cuỗm' 27 chiếc iPhone, chạy từ Đà Nẵng ra Huế vẫn không thoát

Ngày 17/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, chỉ hơn 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ thành công hai anh em ruột Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc (cùng SN 2009, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 2h19 ngày 13/8, công an tiếp nhận tin báo về vụ phá khóa, đột nhập một cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, lấy đi tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng.

Nhận định vụ án có giá trị tài sản lớn, Phòng CSHS đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết. Qua rà soát phương thức gây án, lực lượng chức năng nhận định các đối tượng nghi vấn là người từ địa phương khác đến và đã nhanh chóng xác định Trung cùng Quốc là hung thủ.

Sau khi gây án, cả hai ra TP Huế lẩn trốn và tìm mối tiêu thụ. Để ngăn chặn đối tượng tẩu tán tang vật, Phòng CSHS báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đồng thời cử hai tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP Huế truy bắt. Đến 9h ngày 14/8, công an ập vào một nhà nghỉ trên đường Phan Chu Trinh (TP Huế), bắt gọn Trung và Quốc.

Hai anh em cùng tang vật vụ trộm. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng 1h30 ngày 13/8 đã dùng xe máy biển số 82B2-073.47 (tài sản do cả hai trộm tại khu đô thị FPT, Đà Nẵng vào tháng 7/2026) đi rảo quanh các tuyến đường để tìm sơ hở. Tiện tay nhặt một cây xà beng tại công trình xây dựng, khi đến cửa hàng trên đường Lê Văn Hiến, Quốc đứng ngoài cảnh giới để Trung dùng xà beng phá khóa đột nhập. Trung lấy chùm chìa khóa ở kệ sửa chữa mở tủ kính, vơ toàn bộ điện thoại vào thùng carton rồi cùng Quốc tẩu thoát ra Huế.

Lực lượng công an đã thu giữ 28 điện thoại iPhone (trong đó 27 chiếc là tang vật vụ trộm tại số 170 Lê Văn Hiến, 1 chiếc Trung sử dụng), 1 xe máy và 1 cây xà beng gây án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.