Phát hiện 3 người tử vong bất thường ở tuyến đường ven biển

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc ba người tử vong trong đêm ở phường Đồng Hới.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 0h30 cùng ngày, người tham gia giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) phát hiện 4 người nằm ở lòng đường, dải phân cách. Kiểm tra phát hiện 3 người đã tử vong, người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Sự việc được trình báo tới cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vật dụng nghi liên quan vụ việc như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia cùng một xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.