Phân định vụ người đàn ông bị tông văng lên vỉa hè, còn bị lao vào đánh

Như Báo Người Lao Động đưa tin vụ việc, Công an xã An Khánh, TP Hà Nội đang xác minh clip người đàn ông bị tông văng lên vỉa hè, còn bị 2 người lao vào đánh tới tấp.

Hình ảnh một thanh niên chạy xe máy lao đến.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh 2 nam thanh niên hành hung 1 người đàn ông tại khu vực gần chung cư Gemek Tower 2, xã An Khánh. Clip cho thấy người đàn ông đang đi dưới đường thì bị 1 nam thanh niên phóng xe máy, tông ngã ra vỉa hè.

Thấy nạn nhân ngã ra, 1 thanh niên khác cầm hung khí lao tới, vụt, đá liên tiếp vào người nạn nhân. Sau đó, 2 người này liên tục dùng hung khí, ghế nhựa, đấm, đá vào vùng đầu và mặt nạn nhân.

Thể hiện sự liều lĩnh

"Vụ việc trên là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của người khác và gây mất trật tự an toàn xã hội. Tùy theo tính chất, mức độ, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự" - Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự đánh giá.

Luật sư Đào Thị Bích Liên cho biết theo điểm a, khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt hành chính từ 5-8 triệu đồng. Đồng thời buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho nạn nhân.

Nhưng theo luật sư Đào Thị Bích Liên, vụ việc trên có thể xử lý hình sự. Tình huống thể hiện người điều khiển xe máy đã lao thẳng vào người đang đi bộ. Xe máy được xem là phương tiện nguy hiểm đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nạn nhân. Cú tông mạnh khiến nạn nhân bị hất văng lên vỉa hè và ngã xuống khiến bị thương nặng.

Sau đó, 1 người khác cầm gậy chạy tới, liên tiếp đánh vào người nạn nhân. Nghiêm trọng hơn, người lái xe máy quay lại, cầm ghế lao vào tấn công nạn nhân thêm một lần nữa. 2 người đã liên tục có những hành vi như dùng gậy và ghế đánh liên tiếp vào đầu, ngực, bụng, mặt... những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân thể hiện sự liều lĩnh coi thường pháp luật. Hành vi thể hiện sự hung hăng, coi thường pháp luật, mang tính chất côn đồ.

Căn cứ vào các tình tiết và kết luận giám định thương tích của nạn nhân dù tỉ lệ thương tật dưới hoặc trên 11% thì 2 đối tượng vẫn có thể bị khởi tố hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với các tình tiết định khung như: dùng hung khí nguy hiểm; có tính chất côn đồ.

Bên cạnh đó, 2 thanh niên còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm cho nạn nhân, theo khoản 1 điều 590 Bộ Luật Dân sự năm 2015.