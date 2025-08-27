Xác minh vụ người đàn ông bị hành hung tại quán karaoke ở TP HCM

Ngày 27-8, Công an phường Long Phước (TP HCM) đang truy xét nhóm người liên quan vụ một người bị chém tại quán karaoke.

Hình ảnh từ video cho thấy người đàn ông bị tấn công trọng thương khi đang ở quán karaoke

Trước đó, đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông bị tấn công trọng thương khi đang ở quán karaoke trên đường Lò Lu, phường Long Phước (TP Thủ Đức cũ).

Video ghi lại lúc 16 giờ ngày 17-8, một nhóm người cầm hung khí xông vào phòng karaoke. Lúc này, nhiều người bỏ chạy ra ngoài. Một phút sau, nhiều người đàn ông đi ra, trong đó có một người mặc áo trắng bị thương.

Sau đó, nhóm người làm người đàn ông ngã xuống đường rồi đấm, đá. Vụ việc khiến nạn nhân té xuống đất, bê bết máu.

Sau vụ việc, nạn nhân đã không đến cơ quan công an trình báo.