Từ vụ ‘dàn xếp’ trộm cá cảnh huyết long, trùm lừa đảo lộ sáng

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Toán (SN 1987, trú khu phố Ninh Tịnh 1, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Toán. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo điều tra ban đầu, trong một lần đến nhậu tại nhà bạn ở phường Phú Yên, Toán nghe anh D.V.B. (SN 1993, trú khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên) kể về việc bị cơ quan công an triệu tập, điều tra liên quan đến hành vi trộm cá cảnh huyết long.

Nắm được tâm lý lo lắng của anh B., Toán nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng nói dối rằng mình quen biết với chủ cửa hàng cá cảnh và có thể đứng ra “dàn xếp” để người bị hại rút đơn tố giác, giúp anh B. không bị cơ quan công an xử lý.

Tin lời, anh B. đã nhiều lần chuyển cho Toán tổng số tiền 31,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Toán sử dụng toàn bộ vào mục đích tiêu xài cá nhân. Chỉ đến khi bị cơ quan công an xử lý hình sự về hành vi trộm cắp, anh B. mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố giác Trần Văn Toán.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk còn xác định trong năm 2025, với chiêu trò tự “nổ” quen biết nhiều người trong các cơ quan Nhà nước, có thể giúp làm các loại giấy tờ, “chạy” nghĩa vụ quân sự, “chạy án”… Toán đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là nạn nhân của Trần Văn Toán liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.