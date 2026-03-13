Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội: "Tôi sẽ chống gậy đi bộ ra nhà văn hoá, tận tay bỏ lá phiếu của mình"

Cụ bà 104 tuổi háo hức chờ đến ngày bầu cử

Những ngày này, cả nước rộn ràng hướng tới kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tại đơn vị bầu cử số 2, hòm phiếu số 10 thuộc thôn Thạch (xã Tây Phương, Hà Nội), không khí chuẩn bị ngày càng nhộn nhịp. Mỗi sáng sớm, các thành viên tổ bầu cử đã có mặt tại nhà văn hóa thôn, khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Tại đơn vị bầu cử số 2, hòm phiếu số 10 thuộc thôn Thạch (xã Tây Phương, Hà Nội) vào mỗi buổi sáng sớm, cán bộ thuộc tổ bầu cử có mặt tại nhà văn hóa thôn để chuẩn bị các phần việc sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Gia Khiêm

Tại điểm bầu cử này có một cử tri đặc biệt, đó là cụ bà Đặng Thị Chín (104 tuổi). Trải qua hơn một thế kỷ cuộc đời, cụ vẫn hồ hởi, phấn khởi trước ngày hội lớn của đất nước. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, cụ Chín vẫn minh mẫn, tinh anh và giữ được sức lao động dẻo dai.

Ông Phùng Khắc Đệ, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ bầu cử thôn Thạch, xã Tây Phương thăm hỏi, động viên cụ Chín. Ảnh: Gia Khiêm

Dù con cháu đông đúc nhưng cụ vẫn giữ thói quen tự nấu cơm, tự giặt quần áo, sinh hoạt cá nhân mà chưa cần nhờ đến ai. Cụ Chín có trí nhớ tốt, kể rành rọt tính cách của 5 người con, 25 đứa cháu và gần 20 chắt. Thậm chí, cụ còn nhớ chắt nào sắp đến tuổi lập gia đình.

Cụ Chín háo hức chờ đợi ngày bầu cử. Ảnh: Gia Khiêm

Đặc biệt, cụ vẫn nhớ như in cảm xúc mỗi lần được tham gia bầu cử – một niềm vui giản dị nhưng thiêng liêng. Cụ Chín cho biết, từ khi còn trẻ đến nay đã trải qua rất nhiều kỳ bầu cử của đất nước. Mỗi lần đến ngày bỏ phiếu, trong lòng cụ lại dâng lên cảm giác bồi hồi, phấn khởi. Với cụ, đi bầu cử không chỉ là quyền lợi của người dân mà còn là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Cụ bà Đặng Thị Chín nhận bằng mừng thọ của Ban chấp hành Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm

“Trong ngày bầu cử tới đây, tôi nhất định sẽ chống gậy đi bộ ra nhà văn hóa để tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu. Với tôi, đó là khoảnh khắc rất ý nghĩa – không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là niềm tự hào khi được góp phần vào công việc chung của đất nước”, cụ Chín chia sẻ.

Niềm mong mỏi của những cử tri đặc biệt

Cụ bà Nguyễn Thị Nếp (97 tuổi) và vợ chồng cụ Nguyễn Quốc Dũng (87 tuổi), Nguyễn Thị Thoại (85 tuổi), những ngày này cũng ngập tràn cảm xúc hồi hộp, mong chờ.

Cụ Dũng là người từng trải qua những giai đoạn thăng trầm và khốc liệt nhất của lịch sử dân tộc. Bản thân cụ từng có 6 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên vẫn nhớ như in những ngày tháng trực tiếp cầm súng chiến đấu tại Hải Phòng hay những khoảnh khắc đối mặt với tử thần khi đứng trên gác cao cầm khẩu súng có đạn 12 ly 7 bắn nhau với máy bay địch.

Cụ Nguyễn Quốc Dũng (87 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Thoại (85 tuổi). Ảnh: Gia Khiêm

“Có ngày, chúng tôi phải bắn trả máy bay địch tới 10–20 lần. Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn ám ảnh bởi sự tàn khốc của chiến tranh. Tôi không thể quên những lần bới đống đổ nát ở Nhà máy Xi măng Hải Phòng để tìm đồng đội gặp nạn. Chiến tranh qua đi, tôi may mắn được trở về với gia đình, nhưng tàn dư để lại rất nặng nề, đất nước khi ấy còn muôn vàn khó khăn. Đến giờ phút này, thấy đất nước ngày một phát triển, tôi rất mừng”, cụ Dũng chia sẻ.

Cụ Dũng tâm sự, với cụ, không có gì quý giá và hạnh phúc hơn hai chữ “hòa bình”.

Cụ Dũng đánh giá các ứng cử viên lần này không chỉ có trình độ học vấn cao mà còn có quá trình công tác gắn bó với cơ sở, am hiểu đời sống người dân. Ảnh: Gia Khiêm

“Tôi vẫn thường xuyên theo dõi thông tin thời sự trong nước và thế giới. Nhìn thế giới còn nhiều bất ổn như hiện nay, chúng ta càng thấy may mắn khi được sống trong một Việt Nam hòa bình”, cụ Dũng nói và bày tỏ sự biết ơn, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước.

Qua tìm hiểu, cụ Dũng cho biết các ứng cử viên lần này không chỉ có trình độ học vấn cao mà còn có quá trình công tác gắn bó với cơ sở, am hiểu đời sống người dân. Hướng tới ngày bầu cử, cụ dự định sẽ trực tiếp đạp xe đến nhà văn hóa để bỏ phiếu, lựa chọn những người mà mình tin tưởng – những người có đức, có tài, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Với cụ, mỗi lá phiếu trong ngày bầu cử là sự gửi gắm niềm tin để Đảng và Nhà nước tiếp tục chăm lo cho nhân dân, giúp cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

“Chúng tôi hy vọng những người được lựa chọn sẽ thực sự gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với cử tri”, cụ Dũng chia sẻ.

Danh sách và tiểu sử các ứng cử viên lần này. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phùng Khắc Đệ, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ bầu cử thôn Thạch cho biết, ngay sau khi có kế hoạch của cấp trên, địa phương đã thành lập tổ bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ bầu cử của thôn có 21 thành viên, gồm đại diện các tổ chức đoàn thể, cán bộ thôn và những người có kinh nghiệm trong công tác bầu cử. Các thành viên được phân công phụ trách từng khu vực, bảo đảm mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại nhà văn hóa thôn Thạch, hòm phiếu phụ cũng đã được chuẩn bị để mang đến tận nhà đối với những cử tri không thể đi lại được. Ảnh: Gia Khiêm

Năm nay, số lượng cử tri tại thôn Thạch khoảng 1.700 người, gấp 3 lần so với kỳ bầu cử trước, do việc sáp nhập các xã và tăng dân số tự nhiên. Vì vậy, công tác rà soát danh sách cử tri được thực hiện tỉ mỉ đến từng hộ, từng người để đảm bảo không ai bị bỏ sót quyền lợi.

Theo ông Đệ, đến thời điểm hiện tại, việc trang trí điểm bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cơ bản đã hoàn tất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát tài liệu giới thiệu về các ứng cử viên tới từng hộ gia đình để cử tri có thời gian tìm hiểu trước khi bỏ phiếu cũng đã hoàn thành.

Với kinh nghiệm đã trải qua 7 kỳ bầu cử trên cương vị là cán bộ thôn Thạch, ông Đệ cho rằng, kỳ bầu cử năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là lần đầu tiên cử tri thực hiện bầu cử khi đã thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ các nghị quyết của Đảng.

Theo ông Đệ, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, tổ bầu cử đã lên kế hoạch rất chu đáo. Theo đó, các cụ cao tuổi nhất trong thôn sẽ là những khách mời "đặc biệt", các cựu chiến binh sẽ mặc quân phục, phụ nữ mặc áo dài để tạo nên một không khí trang trọng và rực rỡ. Đối với những cử tri cao tuổi hoặc sức khỏe yếu, không thể đi lại được địa phương đã có phương án mang hòm phiếu phụ đến tận nhà.