Xin đi nhờ tàu cá rồi sát hại chủ tàu

Vụ án này xảy ra ngày 6/3 trên tàu đánh bắt hải sản thuộc vùng biển đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.‎

Kết quả điều tra xác định, vào khoảng 1h ngày 6/3, Cái Tô Gia Luật do có mâu thuẫn với một số cá nhân trên tàu đánh bắt hải sản nơi đang làm thuê nên xin đi nhờ tàu CM-92882-TS do ông T.T.C (SN 1978, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đang neo đậu ngoài biển.

Ông C. yêu cầu Luật phụ giúp nhổ neo và hứa sẽ điều khiển tàu đưa Luật về đặc khu Phú Quốc, Luật đồng ý.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, Luật phát hiện ông C. không đưa mình về Phú Quốc mà tiếp tục điều khiển tàu đi đánh bắt cá nên đã lấy 2 cây dao giấu trong người.

Cát Tô Gia Luật bị tạm giữ. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Một lúc sau, Luật lên buồng lái gặp ông C. để chất vấn. Khi ông C. trả lời phải hai đến ba ngày nữa mới đưa về, Luật liền rút 2 cây dao tấn công, đâm trúng vùng cổ nạn nhân. Ông C. bỏ chạy ra ngoài nhưng tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, các thuyền viên trên tàu đã điện thoại báo cho lực lượng Biên phòng đặc khu Thổ Châu và điều khiển tàu vào cảng.

Công an đặc khu Thổ Châu đã bố trí lực lượng khống chế, đưa Luật về trụ sở để điều tra làm rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.