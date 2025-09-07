Giải cứu nam thanh niên bị nhóm giang hồ bắt giữ, hành hung

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 5/9, Công an xã Trị An đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi), Phạm Trương Đinh Tài (16 tuổi), Trần Bảo Thi (27 tuổi, cùng trú tại ấp Mã Đà) và Nguyễn Phi Hùng (21 tuổi, trú tại ấp Bà Hào, xã Trị An).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 5/9, Công an xã Trị An nhận tin báo từ chị N.T.L (trú tại địa phương) về việc cháu ruột là T.G.H (17 tuổi) bị một nhóm người khống chế, giam giữ trái phép để đòi nợ.

Ngay lập tức, lực lượng công an triển khai điều tra, xác minh và phát hiện nhóm đối tượng đang bắt giữ, hành hung H tại một quán bi-a thuộc ấp Mã Đà. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế và bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng, đồng thời giải cứu nạn nhân an toàn.

Bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận, H vay của Nguyễn Văn Dũng số tiền 16 triệu đồng nhưng đã quá hạn chưa trả. Dũng sau đó rủ Tài, Thi và Hùng lên kế hoạch bắt giữ H để đòi nợ.

Sáng 5/9, nhóm này đi xe máy đến nhà H, khống chế và đưa nạn nhân về quán bi-a tại ấp Mã Đà. Tại đây, chúng hành hung, ép H phải cầm cố xe máy hoặc gọi điện cho gia đình mang tiền đến trả nợ. Trong lúc bắt ép H gọi điện cho mẹ và chị họ đang lao động ở nước ngoài yêu cầu chuyển tiền về, nhóm này đã bị Công an xã Trị An kịp thời bắt giữ.