Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ ở Phú Thọ bị 3 đối tượng xông vào nhà hành hung

Chiều 13/9, Công an xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ xông vào nhà, hành hung một phụ nữ, khiến nạn nhân bị thương và gây bức xúc dư luận.

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thành (SN 1991, xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ), Nguyễn Văn Ánh (SN 1994, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (SN 2001, xã Sơn Dương, Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip từ camera an ninh ghi lại cảnh ba người đàn ông xông vào nhà một phụ nữ trẻ đang ở phòng khách. Một đối tượng lao tới đấm vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống sàn, sau đó liên tiếp đạp, đá vào vùng đầu bất chấp việc nạn nhân van xin. Khi có người khác xuất hiện, nhóm này mới dừng tay và bỏ đi.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an xã Tam Đảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo đã khẩn trương đến hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 21h30 ngày 11/9, tại thôn Núc Thượng (xã Tam Đảo), chị Lê Thị Dịu (SN 1989) bị nhóm đối tượng hành hung, gây chấn thương vùng đầu. Hiện chị đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Phúc.

Nguyên nhân ban đầu được làm rõ, do anh Hoàng Văn Bình (SN 1979, chồng chị Dịu) có vay tiền của Nguyễn Hữu Thành. Tối 11/9, Thành cùng Ánh và Giang đến nhà đòi nợ, không gặp anh Bình nên đã hành hung chị Dịu.

Chiều cùng ngày, Công an xã Tam Đảo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Thành về hành vi "Cố ý gây thương tích" và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.