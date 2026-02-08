Bắt người đàn ông sản xuất 2,8 tấn giá đỗ ngâm hóa chất kích thích sinh trưởng

Ngày 8-2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trần Quốc Đại (SN 1998, ngụ tổ dân phố Quang Thừa, phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình) là cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm chất kích thích "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại Khoản 1, Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Công an kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ phát hiện 2,8 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất kích thích sinh trưởng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Chi Cục an toàn thực phẩm, Sở Y tế Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến giá đỗ do Trần Quốc Đại làm chủ.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 362 lu nhựa đang sản xuất giá đỗ, có độ tuổi từ 1 đến 6 ngày tuổi với tổng trọng lượng gần 2,8 tấn.

Căn cứ Kết quả giám định và các tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định trong thời điểm từ ngày 20-1 đến ngày 24-1, cơ sở sản xuất giá đỗ của Trần Quốc Đại sản xuất giá đỗ có chứa chất kích thích sinh trưởng 6 - Benzylaminopurine (thường gọi là nước kẹo - là chất cấm trong sản xuất), để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ có tổng trị giá trên 71 triệu đồng.

Trần Quốc Đại tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình điều tra cũng xác định, trong quá trình ngâm, ủ sản xuất giá đỗ, Trần Quốc Đại đã sử dụng hóa chất để pha vào nước và ngâm ủ, tưới lên giá đỗ với mục đích để giúp giá đỗ sinh trưởng tốt, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp, nhằm tăng lợi nhuận.