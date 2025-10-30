Nhóm thanh niên bắn trộm 24 con chó trong đêm đã "sa lưới"

Ngày 29/10, Công an xã An Long (tỉnh Đồng Tháp) đã lập hồ sơ điều tra đối với Lê Minh Hùng (SN 1995, ngụ phường An Bình), Nguyễn Thành Công (SN 2005) và Nguyễn Văn Nhi (SN 1998, cùng ngụ xã Bình Thành) về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời truy xét đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 28/10, Công an xã An Long tuần tra đến khu vực bến đò An Long – Tân Quới thuộc ấp Phú Thọ (xã An Long) đã phát hiện 4 đối tượng lạ mặt điều khiển 2 xe môtô nhãn hiệu Exciter, trên xe có chở 4 bọc nylon màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng trộm chó cùng tang vật.

Lúc này, các đối tượng lập tức bỏ chạy, tổ công tác tiến hành khống chế, bắt giữ 3 đối tượng, còn một đối tượng đang bỏ trốn.

Kiểm tra bên trong 4 bọc nylon trên xe có 24 con chó đã chết với tổng trọng lượng là 325kg. Trên người các đối tượng có nhiều đồ vật, dụng cụ dùng để thực hiện hành vi trộm chó như: 2 cây súng bắn chĩa tự chế, 2 cây chĩa nối với dây điện, 2 bộ kích điện, bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật khác.

Các đối tượng thừa nhận đã lợi dụng đêm khuya đi bắn trộm chó của người dân trên các tuyến đường nông thôn thuộc xã Bình Thành, Bình Tấn, Phú Cường, Tam Nông, Tràm Chim, An Hòa và phường An Bình.