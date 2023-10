Trộm chó bị truy đuổi, bỏ xe chạy vào rừng tràm lẩn trốn

Ngày 9/10, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đang tạm giữ Lê Hữu Phúc (SN 1981, quê Đồng Tháp) để điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Cũng trong ngày, Công an huyện Tân Thạnh tổ chức truy xét Võ Văn Khanh (SN 1989, quê Đồng Tháp), đồng phạm của Phúc để xử lý cùng hành vi trên.

Tên Phúc thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó, 2 đối tượng điều khiển xe máy đến trước nhà một người dân thuộc ấp Hòa Tân, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh sử dụng dụng cụ tự chế bắt trộm chó.

Chủ nhà phát hiện truy hô và dùng xe máy đuổi theo. Thời điểm này Công an xã Bắc Hòa trên đường tuần tra phát hiện đã tổ chức truy đuổi. Hai đối tượng tháo chạy đến bờ tây kênh Quận quăng xe chạy bộ vào rừng tràm lẩn trốn.

Tang vật vụ trộm.

Công an xã Bắc Hòa cùng người dân truy tìm trong rừng tràm và bắt được Phúc, riêng Khanh bỏ trốn. Tại hiện trường Công an thu giữ 1 xe máy, 1 bao tải chứa 4 con chó nặng hơn 60kg và 1 bộ dụng cụ trộm chó tự chế.

Phúc khai cùng Khanh từ Đồng Tháp qua Long An săn trộm chó đem về bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

