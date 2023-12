Công an giải cứu đối tượng trộm chó khỏi sự phẫn nộ của người dân

Trước đó, khoảng 15h45’ ngày 6/12, Công an xã Yên Trung nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện đối tượng trộm chó tại thôn Hội Hương, xã Yên Trung.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Yên Trung đã có mặt tại hiện trường kiểm tra và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc. Đáng chú ý, nhờ có sự can thiệp của lực lượng công an đã bảo vệ đối tượng Thành khỏi sự phẫn nộ của người dân.

Đối tượng Thành và con chó tang vật.

Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Tạ Văn Thành. Thành thừa nhận đã bắt trộm 2 con chó tại thôn Hội Hương, xã Yên Trung. Đối tượng khai đã có 1 tiền án về tội Cướp tài sản và 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

