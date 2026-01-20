Nhóm nữ đại gia chuyển hàng trăm tỷ đồng cho kẻ lừa đảo bằng “chiêu” đầu tư USD

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Huệ không có khả năng mua ngoại tệ USD từ các ngân hàng nhà nước với giá rẻ nhưng vẫn giới thiệu với nhiều người để hưởng lãi suất chênh lệch.

Bị cáo Trần Thị Minh Huệ tại tòa, ngày 20/1. Ảnh: X.A

Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang “Tỷ giá ngoại tệ” hôm nay để xem tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại. Sau đó, Huệ lựa chọn tỷ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD ngoài thị trường tự do.

Huệ tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại theo nguyên tắc, tỷ giá USD mua vào luôn đảm bảo thấp hơn so với tỷ giá của thị trường tự do nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Huệ giải thích phần chênh lệch là “chi phí tiền hoa hồng” khi mua USD tại các ngân hàng thương mại.

Bằng thủ đoạn trên, Huệ rủ các bị hại góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Số tiền bị can chiếm đoạt lên đến hơn 140 tỷ đồng.

Người bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Vũ Thị Thanh T. Chị T chuyển cho bị cáo Huệ 298 tỷ đồng và được trả lại hơn 185 tỷ đồng, bị chiếm đoạt hơn 94,6 tỷ đồng.

Một người khác, chị Phan Thị T, từng chuyển cho Huệ gần 79 tỷ đồng; bị cáo dùng hơn 64 tỷ đồng trong đó để mua USD rồi chuyển lại cho chị T. Như vậy, nạn nhân còn bị chiếm đoạt gần 14,5 tỷ đồng.

Nạn nhân khác, chị Lưu Thị L. (SN 1974) với số tiền bị chiếm đoạt 21,1 tỷ đồng. Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Huệ rủ chị L. góp vốn để đầu tư mua USD bán ra thị trường tự do hưởng lãi suất chêch lệch.

Ngày 15/8/2022, Huệ thông báo với chị L. mua USD của Ngân hàng Nhà nước với giá 22.500 đồng/USD. Đồng ý góp vốn, từ ngày 15/8/ đến 23/10/2022, chị L. đã chuyển cho Huệ 30 tỷ đồng. Nhận tiền nhưng Huệ đem sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Để chị L. tin tưởng, Huệ có chuyển lại cho chị L. 8,9 tỷ đồng là tiền lãi và chốt số tiền Huệ còn cầm là 21,1 tỷ đồng. Sau đó, Huệ không trả tiền và ngắt liên lạc.

Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Số tiền nhận được, Huệ chỉ sử dụng một phần để mua USD trên thị trường tự do với giá cao để trả cho bị hại.

Để rút tiền, khi đến ngân hàng, Huệ sẽ gặp và đặt vấn đề với những người có nhu cầu chuyển tiền vào tài khoản, doanh nghiệp nộp tiền vào tài khoản để làm ăn giao dịch, trả lương…. Huệ sẽ thỏa thuận nhận tiền mặt từ những người này và chuyển khoản trực tiếp cho họ.

Huệ khai nhận không biết những người này là ai, không có quan hệ với họ, không nhớ đã giao dịch ở ngân hàng nào. Bị cáo cũng thừa nhận do làm ăn thua lỗ nên sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.